Çevirgen: "Oyuncu, seyircinin iç sesidir"

Oyuncu Ahmet Oruç Çevirgen, oyunculuğun, seyirciyi bir ikna çabası olarak gördüğün bu yüzden de sürekli gelişmek zorunda olduğunu söyledi.

Yeni yapımlarla ekranlarda boy gösteren Ahmet Oruç Çevirgen, reklam, dizi, belgesel derken yoğun bir tempoda sanat yaşamını sürdürmeye çalıştığını ifade etti. Çevirgen, "Oyunculuğu, seyirciyi bir ikna çabası olarak görüyorum. Oyunculuk sonsuzdur ve bu yüzden de sürekli gelişmek zorundadır” dedi.

Çevirgen, “Her sanat dalında olduğu gibi, yetenek ne kadar önemli olursa olsun, başarı sadece emek vererek gerçekleşir. Beklentilerin karşılanması inandırıcılıktan geçer, inandırmak role hazır olmakla alakalıdır. Emek vermeden başarı elde etmek mümkün olmuyor, hele ki günümüz şartlarında. Oyuncu, seyircinin iç sesidir" diye konuştu.