Çetin : "Kadınlarımız 365 gün başımızın tacıdır"

Adana’nın merkez Çukurova ilçesinde kursiyer kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sergi açtı.

Toros Mahallesi’ndeki Adana Lezzetleri Çarşısı’ndaki etkinlikte Çukurova Belediyesinin meslek kurslarında eğitim alan kursiyerlerin ürünleri sergilendi.

Etkinliğe katılan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kadınlara tek tek karanfil dağıttı.

Tüm belediye projelerinin kadınlar merkezli olduğunu, Çukurova Belediyesi olarak kadın dostu belediye olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu anlatan Başkan Çetin, "Biz belediye olarak 5 Mart’tan itibaren çeşitli etkinlik ve organizasyonlarla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü anıyoruz. Bu anlamlı gün bir kutlama değildir, bu bir anmadır. Kadınlarımız yılda bir gün değil, 365 gün başımızın tacıdır. Sizleri her zaman başımızın tacı yapmayı sürdüreceğiz” dedi.