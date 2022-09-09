Çetin: "Hizmetlerimiz örnek alınıyor"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, toplumun tüm kesimlerini mutlu edecek hizmetler yaptıklarını belirterek, “Çocuklarımız için kreşler, gençlerimiz için kurslar, kadınlarımız için kadın dayanışma evleri yaptık. Hizmet götürürken toplumun tüm kesimlerini düşünüyoruz” dedi.

Başkan Çetin, Mahfesığmaz Mahallesindeki emekli dinlenme evinde emeklilerle sohbet etti, onların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Çetin, “Çukurova halkına minnettarım sayısı sanırım 17 oldu. 17 ayrı kamuoyu araştırmasının 10’unda birinci çıktım. Bu sonuçlar sizin destekleriniz sonucu ortaya çıktı. Emekli dinlenme evinin sayısı 14’e çıktı, 9 kreş yaptık, toplum merkezleri, kadın sohbet ve dayanışma evleri, Atatürk Kadın Yaşam Köyü gibi hizmetlerimiz var. Adana Lezzetleri Çarşısı yaptık. Buraların hepsine zaman zaman gitmek istiyorum ama çok tesisimiz olduğu için istediğimiz kadar bir araya gelemiyoruz” dedi.

Çocukları, gençleri, kadınları mutlu etmek istediklerini anlatan Başkan Çetin, “Bu bizim görevimiz. Vatandaşımız daha nasıl mutlu olur onun peşindeyiz. İnşallah ekim ayı sonunda 8’inci toplu açılış yapacağız. Hizmetlerimiz örnek alınıyor. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Mesela çocuklarımız için 5 tane su oyun parkları yaptık, duyduk ki başka belediyeler de bundan yapmış ve hizmete açmış. Bu çok sevindirici bir durum” şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin, konuşmasının ardından emeklilerin sorunlarını dinledi, taleplerini tek tek not aldı.