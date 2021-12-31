Çetin: "Çukurova’yı kültür sanat kenti yapma yolunda adımlar attık"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Çukurova’da yaşayanları olağan belediyecilik hizmetleri ile mutlu edemezsiniz. Kültür sanat anlamında yüksek beklenti var" dedi.

Adana Korolar Federasyonu Başkanlığına seçilen Zafer Halaçoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e teşekkür ziyaretinde bulundu. Halaçoğlu, “Sizin kadar sanata ve sanatçıya yakın bir belediye başkanı olmadı. Bize her türlü desteği sağladığınız, yer verdiniz hep yanımızda oldunuz. Genel Kurulumuzda da bizi yalnız bırakmadınız. Size teşekkür ediyoruz” dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de “Çukurova’da yaşayanları olağan belediyecilik hizmetleriyle mutlu edemezsiniz. Kültür sanat alanında da bizden beklenti yüksek. Biz Çukurova’yı kültür sanat kenti yapma yolunda önemli adımlar attık. Bu anlamda görevimizi yapıyoruz. Her zaman aranızda olmaktan büyük mutluluk duydum” şeklinde konuştu.