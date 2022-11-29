Cemile Der, “Yılın En İyi Çıkış Yapan İş Kadını” ödülünün sahibi oldu

Aslen Samsunlu olan ancak, 2014’ten beri Adana’da yaşayan, kurduğu güzellik merkezi ile birçok ilki Adana’ya getiren Cemile Der, sanat, iş ve magazin dünyasının renkli simalarını bir araya getiren ödül töreninde, başarmanın haklı gururunu yaşadı.

Seray Sever ve Mert Palavaroğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği gecede; Adana’nın başarılı iş kadını Cemile Der, başarısının yanı sıra güzelliği ve zerafetiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.

Cemile Der, “İşini tutkuyla yapan, sağlık, güzellik ve estetiği aynı anda sunan,

güzellik sektöründe; son teknolojilerin, yeniliklerin, ilklerin ve en iyilerin öncüsü olan ve danışanlarının memnuniyetiyle sektöründe zirve yolculuğunu sürdüren uzman estetisyen” yorumuyla davet edildiği sahnede, ödülünü alırken hiçbir başarının tesadüf olmadığına, her adımında emek ve özveri bulunduğuna vurgu yaptı.

Aynı gecede, Cem Belevi Yılın En İyi Pop Erkek Sanatçısı, Nuri Alço Meslek Onur Ödülü, Bahadır Tatlıöz Müzik Onur Ödülü, Nihan Akın Diamonds Of Turkey Özel Ödülü, Gökçe Kırgız En İyi Çıkış Yapan Single Ödülü, Ece Gürsel En İyi Kadın Sunucu, Enbe Orkestrası En İyi Orkestra, Ayşen Birgör En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçı, Cansu Taşkın En İyi Manken ve En İyi Erkek Oyuncu Burak Sarımola oldu.