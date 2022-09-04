CEGEM’de yeni dönem başladı

Ceyhan Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi (CEGEM) yeni dönem eğitim-öğretime başladı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem’in ilk ders zilini çaldığı CEGEM’de, gençler, hiçbir bedel ödemeden ders başı yaptı.

Ceyhan Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi’nin 170 öğrencisinden 101’ini çeşitli üniversitelere gönderdiğini belirten Başkan Erdem, “Hiçbir bahaneye yer vermeden, her türlü zorluğa göğüs gererek eğitiminizi en iyi şekilde tamamlayın. Hülya anneniz daima sizlerin yanında olacak. Sorunlarınızı, sıkıntılarınızı gönül rahatlığıyla bana iletebilirsiniz” dedi.

Gençlerin 2022 YKS’de ücretsiz şekilde üniversiteye hazırlandığı merkezde güzel bir başarı elde edildiğini ifade eden Başkan Erdem, “Yeni dönemde hizmetimizden faydalanan evlatlarımıza ve onları üniversiteye hazırlayan yönetici ve öğretmenlerimize üstün başarılar diliyorum” diye konuştu.