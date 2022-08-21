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CEGEM’de 170 öğrenciden 101’i üniversitelere yerleşti

Ceyhan Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi’nde (CEGEM) kurslara katılan 170 öğrenciden 101’i üniversitelere yerleşti.

ADANA 21.08.2022, 11:02
CEGEM’de 170 öğrenciden 101’i üniversitelere yerleşti

Ceyhan Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi’nde (CEGEM) kurslara katılan 170 öğrenciden 101’i üniversitelere yerleşti.

YKS sonuçlarına göre 1 öğrenci Tıp Fakültesi, 2 öğrenci Hukuk Fakültesi, 2 öğrenci Hemşirelik, 3 öğrenci Mühendislik, 1 öğrenci Mimarlık, 2 öğrenci Eğitim Fakültesi’ni kazanırken 23 öğrenci de diğer fakültelere girmeye hak kazandı. 67 öğrencinin ön lisans programlarına yerleştiği CEGEM’de toplam 101 öğrenci üniversitelerin çeşitli bölümlerinde okumaya hak kazandı.

Ayrıca bir CEGEM öğrencisi de Spor Bilimleri Fakültesi’ne birincilikle yerleşti.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, eğitim-öğretime verilen her emeğin karşılık bulacağını vurguladı. CEGEM’li öğrencilerin daha çok başarılara imza atacağından kuşku duymadığını söyleyen Erdem, “Hep destek tam destek sunacağız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği gibi ‘Aklı hür, vicdanı hür nesiller’ yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

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