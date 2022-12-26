ÇDSO’dan yeni yıl konseri

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) "Yeni Yıl Konseri" verecek.

Bu haftaki konseri, Türkiye’nin en önde gelen orkestra şeflerinden biri olan Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın şefi Orhan Şallıel yönetecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 1. keman grup üyesi görevini sürdüren Derya Bozok solist olarak yer alacak ve E. Lalo’nun “İspanyol Senfonisi” adlı eserini seslendirecek.

Programın ikinci yarısında Teyfik Rodos (bas bariton), Esen Demirci (soprano), Ozan Gedik (keman), Buğra Yüksel (piyano), Emre Kuytu (kontrbas), Gustavo Battistessa (bandoneon), Mert Moran (dansçı) ve Dilara Zorlu’dan (dansçı) oluşan “Tango Grubu”, düzenlemelerini ÇDSO 1. keman grup üyesi Yusuf Yalçın’ın yaptığı dünya tangolarından seçilmiş eserleri Adanalı sanatseverlere yorumlayacak.

Bir tango akşamının yaşanacağı bu konser, 29 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’de Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu’nda gerçekleşecek.