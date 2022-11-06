ÇDSO’dan "Harmandalı" ve "Pandemi" konçertosu

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın (ÇDSO) konserinde “Harmandalı” ve “Pandemi” konçertosu sunuldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda düzenlenen konserde, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Maestrosu ve Besteci Orhan Şallıel, Harmandalı adlı eseri, Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize katma çabası sürecinde, çok ağır hasta olmasına rağmen batıya hala dimdik ayaktayım mesajını vermek için kalkıp acılar içinde Harmandalı oynamasından çok etkilenerek yazdığını söyledi.

Adanalıların büyük ilgi gösterdiği konserin ikinci bölümünde ise, “Pandemi” konçertosu sunuldu. Maestro Orhan Şallıel, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın dünyada bir ilke daha imza atarak, pandemi sürecinde küçücük bir virüse karşı tüm insanlığın yaşadığı şok, hüzün, savaş, acı ve de zaferini anlattıklarını kaydetti.