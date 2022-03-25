Canlı hayvan satıcılarına eğitim

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Canlı Hayvan Nakillerinde, Satışında Yetki ve Yeterlilik Belgesi Eğitimi düzenlendi.

İl Müdürlüğü Büyük Toplantı Salonu’nda düzenlenen eğitime 53 kursiyer katıldı.

Eğitim başlangıcında konuşan Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Caner Alıç, canlı hayvanların nakilleri sırasında refahının korunmasının önemli olduğunu belirterek, bunun hayvanın stresine ve et kalitesine önemli düzeyde etkisi olduğunu da vurguladı.

Eğitimde kursiyerlere hayvanların nakilleri sırasında; refahı ve korunması, nakliyecilerin sorumluluk ve yükümlülükleri, nakil araçlarına ilişkin genel şartlar, hayvanların nakliyesinde hayvan davranışları ve muamelenin stres ve et kalitesi üzerine etkisi, bakıcıların nitelikleri, sürücüler için araçları iyi kullanma teknikleri, satıcıların sorumluluk ve yükümlülükleri ile ilgili konularda bilgilendirme yapıldı.

Eğitim sonunda yapılan sınavda başarı olan kursiyerlere belge verilecek.