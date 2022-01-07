Çanakkale Gezici Müzesi Kozan’da

Kozan Belediyesi’nin kültür etkinlikleri kapsamında Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi’nde yer alan savaş malzemelerinin bir bölümü Sosyal Yaşam Merkezinde halkın ziyaretine açıldı.

Müzenin açılışı, Kaymakam Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkan Vekili Soner Uzun ve protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleşti.

Açılışta konuşan Kaymakam Şafak Gürçam, “Çanakkale yardan ve candan geçilerek kazanılan bir zaferdir. Çanakkale’de kanlarını ve canlarını seve seve veren Kozanlı atalarımızın da mezar taşlarında isimlerini görüyoruz. Çanakkale’de ve vatanımızın ve milletimizin birlik ve bütünlüğü için şehit olan askerlerimizi rahmet ve şükran ile anıyorum. Ruhları şad olsun. Bu güzel ve anlamlı serginin ilçemize gelmesine vesile olan Kozan Belediyemizi kutluyorum" dedi.

Belediye Başkanı Kazım Özgan’da konuşmasında, her Türk çocuğunun Çanakkale’yi ve Çanakkale ruhunu görmesi ve yaşaması gerektiğini belirterek, "Önceki yıllarda Kozan Belediyesi olarak bir grup öğrencimizi Çanakkale’yi gezmeleri için göndermiştik. Japonlar daha ana sınıfı çağındaki çocuklarını Hiroşima’ya götürerek geçmişte yaşanmış olayları onlara aşılayarak bu olaylardan ders çıkarmalarını sağlıyorlar. Bizim Hiroşima’dan daha büyük bir Çanakkale destanımız var. Her Türk vatandaşının geçmişte atalarımızın destan yazdığı o günlerden kalma ürünlerin yer aldığı müzemizi gezmesi lazım” diye konuştu.

Gezici müze sorumlusu Ali Murat Kalegil, Çanakkale’de yaşanan olayları simgeleyen 1500 parçadan oluşan savaştan kalma ürünleri Kozan’a getirdiklerini söyledi. Kalegil, "Amacımız çocuklarımıza ve gelecek nesillerimize ülkemizin bugünlere nasıl geldiğini anlatarak onlara Çanakkale ruhunu aşılamaktır” dedi.

Öğrenciler gezici müze ziyaretinde verilen mücadelenin izleri karşısında duygu dolu anlar yaşadılar.