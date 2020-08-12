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Çamura saplanan ineğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti
ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE SU İÇMEK İÇİN İNDİĞİ DEREDE ÇAMURA SAPLANAN İNEK, ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ VE VİNÇ YARDIMIYLA KURTARILDI.
ADANA 12.08.2020, 21:27
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Adana’nın Kozan ilçesinde su içmek için indiği derede çamura saplanan inek, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve vinç yardımıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Dilekkaya Mahallesi’nde Hüseyin Sürer’e ait inek, su içmek için indiği dereden çıkamayıp mahsur kalarak çamura saplandı. İnek sahibi Sürer, kendi çabasıyla ineğini dereden kurtaramayınca itfaiye ekiplerine durumu haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ineği çıkarmak için olay yerine vinç çağırdı. Vinç yardımıyla kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.
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