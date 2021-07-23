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Camilerde afet eğitimi

Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, cuma namazı öncesi camilerde afet eğitimi verdi.

ADANA 23.07.2021, 11:52
Camilerde afet eğitimi
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Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, cuma namazı öncesi camilerde afet eğitimi verdi.

Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında cuma namazı öncesinde camilerde afet eğitimi verdi. Ekipler camide cemaate bir afet sırasında risk ve zararın nasıl azaltılacağını, tehlikelerden nasıl korunması gerektiğini anlattı. AFAD ekipleri bu zamana kadar camilerde 5 bin cemaate ulaşarak, afet konusunda bilgilendirdi. Ekipler son günlerde Rize ve Artvin’de meydana gelen sel felaketini de örnek göstererek, bu gibi durumlarda ne yapılması gerektiğini uygulamalı olarak anlattı. Cemaat, anlatılan birçok konuyu bilmediklerini, ilk kez duyduklarını, bilgilendirmenin çok faydalı olduğunu belirterek, bir deprem, sel ve diğer doğal afetlerde ne yapmaları gerektiğini öğrendiklerini söyledi.
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