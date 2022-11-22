Çalıntı eşyalarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Adana’nın Pozantı ilçesinde çalıntı eşyalarla yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili yaptığı çalışma sonucu bir otomobili, ilçeye bağlı Akçatekir Yaylası Toros Caddesi üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramalarda çalıntı olduğu belirlenen ev eşyaları ve 2 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Y. ve C.D’nin kaldıkları evde de çalıntı eşyalar bulundu.

Adliyeye sevk edilen E. Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi, C.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalıntı eşyalar sahiplerine geri verildi.