Çakın güven tazeledi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi’nin yapılan olağan genel kurulunda Başkan Ahmet Kurtul Çakın yeniden yönetime seçilirken, güven tazeledi.

TSYD Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri’nde gerçekleşen genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Verilen teklifle genel kurulun divan başkanlığını Erdal Fernergiz, üyeliklerini ise Serkan Şenyürek ile İsmet Ramazan Selçuk yaptı.

Kongreye, 62 üyeden borçlarını ödeyen 39 üye katıldı. Tek liste halinde girilen kongrede, açış konuşmasını yapan Başkan Çakın, “Genel Kurul’a katılan tüm üyelerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Üç yıllık görev süremiz boyunca iyi işlere imza attığımız inancındayım. Ben değil, biz olduk. Tüm spor medyasını kucaklayıp, tüm sorunlarını gidermeye çalıştık“ diye konuştu. Başkan Çakın’ın konuşmasının ardından TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir’in başarı dileyen kutlama mesajı okundu.

Denetim Kurulu‘nun raporları ile yönetim kurulu faaliyet raporları okunarak oylamaya sunuldu ve her iki rapor da üyeler tarafından kabul edildi. Tek liste ile girilen seçimlerde Başkanlığa Ahmet Kurtul Çakın yeniden seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine Bora Erdem, Hakan Köker, Ergun Kara, Teyfik Dinçkalmış ve İrfan İşisağ seçildi. Seçimlerde yönetim listesinde yer alan Hasan Hüseyin Türk’ün yerine üyeler yedek listede yer alan Adnan Kulak’ı aday gösterdi. Seçimlerde Adnan Kulak 19 oy alırken, Hasan Hüseyin Türk 18 oyda kaldı. İki oy ise geçersiz sayıldı.