Cafe Kitap Kulübü Öykü Yarışması sonuçlandı

Cafe Kitap Kulübü’nün internet üzerinden yaptığı öykü yarışması sonuçlandı.

Sanatsal metinler oluşturmak, öykü sanatına katkıda bulunmak amacıyla açılan ve bu yıl ilki düzenlenen Cafe Kitap Kulübü Öykü Yarışması’na 117 yarışmacı eser gönderdi.

İnternet üzerinden gönderilen öyküleri Edebiyat Öğretmeni, Yazar Yaşar Yıltan, Şair ve Yazar Arif Mutlu Bengül, M. Demirel Babacanoğlu, Cemal Ünal’dan oluşan seçici kurul değerlendirdi. 117 öykü arasından birinciliği “O Gün” öyküsü ile Ahmet Şahin, ikinciliği "Eski Kafalar Kulübü” öyküsü ile Ersin Aydın, çüncülüğü "Saç” öyküsü ile Özlem Zeynep Karasu, mansiyon ödülünü ise "Ana Kuzusu" eseriyle Seher Tanıdık aldı.