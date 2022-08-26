Çadırlarda yaşayan tarım işçilerine mobil sağlık-rehberlik hizmeti

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile iş birliği halinde yürütülen Göçmen Koordinasyon ve Uyum Merkezi’nde hizmetlerin yaygınlaştırılması, ulaşılabilirliğin artırılması, göçmen ve yerel halktan daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılabilmesi açısından hazırlanan “Mobil Sağlık Rehberlik Aracı Projesi” halkla buluşuyor.

Proje çerçevesinde dezavantajlı bölgelerde yaşayan vatandaşlara, göçmen unsurlara, çadırlarda yaşayan tarım işçilerine ve diğer ihtiyaç sahiplerine SGDD-ASAM, IOM ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü Şube personeli ziyaretler gerçekleştiriyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Evde Bakım ve Doktorlu Ekip Hizmetleri çerçevesinde, IOM, SGDD-ASAM ortak çalışması sonucunda Karataş ilçesine bağlı Bebeli Mahallesi’ndeki tarım alanlarında kurulan çadırlarda güç koşullarda yaşayan tarım işçileri ve ailelerine yönelik sağlık hizmeti verildi.

Ziyaretlerde temel sağlık hizmetlerine erişimde sıkıntı yaşayan vatandaşlara yönelik evde bakım, bilgilendirme, belediye sağlık hizmetleri sunumu, gezici kuaför aracı ile saç kesimi ve farkındalık oturumları yapıldı.

Ayrıca ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelere hijyen kiti dağıtımı gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesinin aylık periyotlar halinde dezavantajlı bölgelere sağlık hizmeti götürmeye devam edeceği bildirildi.