Çadırdaki çocuklar "Sinema Gecesi"nde eğleniyor

Adana’da çadırlarda kalan tarım işçileri ve çocukları ‘Sinema Gecesi’ etkinliğinde gönüllerince vakit geçiriyor.

Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur, çadırlarda kalan tarım işçileri ve çocuklarının akşamları eğlenmesi için ‘Sinema Gecesi’ etkinliği düzenlemeye başladı. Merkez Yüreğir ilçesinde tarım işçilerinin kaldığı bölgelerde düzenlenen etkinliğe kebapçı Yaşar Aydın’da katıldı.

Yaşar Aydın önce çocuklara ve ailelerine Adana Kebap yapıp ikram etti. Ardından tarım işçileri ve çocukları ‘Düğün Dernek’ filmini izledi.

Etkinliği düzenleyen Ogün Sever Okur, “Buradaki insanlar dezavantajlı gruptalar. Gün içerisinde tarlada çalışıyorlar akşamları ise herhangi bir aktiviteleri yok. Bende onları mutlu etmek için böyle bir organizasyon yaptım. Bundan sonra her hafta ‘Sinema Gecesi’ etkinliği düzenleyeceğim” diye konuştu.