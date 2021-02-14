Çadırda yaşayan çocuklara unutulmaz eğlence

Adana’da kente göçle gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları unutamayacakları bir gün yaşatıldı.

Kentin dört bir yanında tarama yaparak dezavantajlı grupları ve eksiklerini belirleyen Adana Büyükşehir Belediyesi Derman ekipleri, hafta sonu çalışmasını Yeşilköy bölgesindeki çadırlarda yaşamını sürdüren mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının mutluluğuna ayırdı.

Derman ekipleri yaptıkları çalışmada çocuklara animasyon çizgi film gösterimi ile sinema keyfi yaşatırken, dağıttığı pamuklu şeker, gazoz ve balonlarla, bir günlüğüne de olsa çocukların günlük rutinin dışına çıkarak çocukluklarını yaşamaları için çaba gösterdi. Tavşan maskot da çocukların ilgi odağı oldu.

Pandemi kurallarına uygun şekilde hazırlıkların yapıldığı etkinlikte Derman ekipleri çocukların sadece televizyonlardan ve haberlerden izledikleri etkinliklere de imza attı.

Animatörlerin çeşitli gösteriler yaptığı, çocukların da gösteriye dahil edildiği etkinlikte Derman ekipleri okuma alışkanlığının gelişimi için çocuklara hikaye kitapları da dağıttı.