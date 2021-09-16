Çadırda yaşayan çocuklara hamburger ve oyuncak dağıtıldı

Adana’da mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına 400 hamburger ve oyuncak dağıtıldı.

Kentte yaptığı yardımlarla adını duyuran Ogün Sever Okur, hayatlarında hiç hamburger yememiş çocuklara hamburger dağıtmaya karar verdi. Merkez Yüreğir ilçesindeki çadırları ziyaret eden Okur, çocuklara 400 hamburger ve oyuncak dağıttı.

Hamburger yiyen ve oyuncaklarına kavuşan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Ogün Seven Okur bundan sonra da bu tür yardımların devam edeceğini söyledi.