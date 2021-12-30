Büyükşehir’den ücretsiz spor eğitimi
Adana Büyükşehir Belediyesi, form tutmak, zinde ve sağlıklı kalmak isteyen vatandaşlara ücretsiz spor eğitimi veriyor.
Adana Büyükşehir Belediyesi, form tutmak, zinde ve sağlıklı kalmak isteyen vatandaşlara ücretsiz spor eğitimi veriyor.
Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki deneyimli spor eğitmenler, vatandaşlara parklarda bilinçli spor yapma imkanı sunuyor. Sabah ve akşam sporlarında, vatandaşlar sakatlıklara karşı bilinçlenirken, ısınma ve germe hareketlerini doğru yapmayı, kültür-fizik hareketleri ile parklardaki spor aletlerini en verimli şekilde kullanmayı öğreniyor.
Sağlıklı ve bilinçli spor yapma imkanı ile hem zinde hem de formda kalmanın keyfini yaşayan vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirerek Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a teşekkür etti.
Spor yapmak isteyen Adanalılar, hafta içi her gün deneyimli spor eğitmenleri eşliğinde ücretsiz olarak spor yapabiliyor.
Eğitmen nezaretinde spor yapılan park ve spor saatleri şöyle:
Akkapı Güney Yıldızı Parkı: 07.30 - 08.30 arası
Yamaçlı Mevlana Park: 07.30 - 08.30 arası
Merkez Park: 07.30 - 08.30 arası
Atatürk Parkı: 07.30 - 08.30 arası
Beyazevler Yalçın Park: 07.30 - 08.30 arası
Sarıçam Büyükşehir Belediyesi Yürüyüş Yolu: 07.00 - 08.30 arası
Mavi Bulvar Şehitler Parkı: 07.30 - 08.30 arası
Cumhuriyet Parkı: 07.30 - 08.30 arası
Yüreğir Karacaoğlan Parkı: 07.30 - 08.30 arası
Yüreğir Ege Bagatur Yürüyüş Yolu: 07.30 - 08.30 arası
Çukurova Spor Park: 18.40 - 19.30 arası
Ceyhan Serap Aktaş Koşu Yolu: 07.30 - 08.30 ve 16.30 - 19.30 arası