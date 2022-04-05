Büyükşehirden kent sporuna hizmet

Adana Büyükşehir Belediyesi, Süper Lig’de oynayan Adana Demirspor ve TFF 1. Lig’de mücadele eden Adanaspor’un antrenman sahalarında düzenli olarak gerçekleştirdiği bakım, çim biçme ve temizlik çalışmalarını amatör liglerde mücadele eden tüm takımların statlarında da gerçekleştiriyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, çok sayıda merkez mahallede ve ilçelerde, çim sahaların bakım, temizlik ve çim biçme işlemlerine devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Park Bahçeler Daire Başkanlığı’nca sürdürülen çalışmalardan kulüp yetkililerinin yanı sıra, tesisleri kullanan vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getiriyor. Sahaların düzenli olarak haftalık bakımlarının gerçekleştirilmesiyle hem sporcular daha iyi bir ortamda antrenman yapma ve mücadele etme imkanı buluyor hem de zeminden kaynaklı sporcu sakatlanmalarının azalması sağlanıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından mart ayında gerçekleşen saha bakım, temizlik ve çim biçme çalışmaları şöyle:

100. Yıl Futbol Sahası tesviye ve kumlama, Adana Demirspor Tesisleri düzenli günlük bakım, İl Sağlık Müdürlüğü Futbol Sahası çim biçimi ve saha çizimi, Atakent Futbol Sahası tesviye ve gübreleme, Kiremithane Futbol Sahası çim biçimi ve çevre temizliği, ÇEAŞ Futbol Sahası kumlama çalışması, Vefaspor Tesisleri çim biçimi, saha çizimi ve silindir işlemi, Hadırlı Futbol Sahası çim biçimi, Kaleci Haluk Futbol Okulu çim biçimi ve kumlama, Emek Futbol Sahası çevre temizliği ve çim biçimi, Baklalı Futbol Sahası çim biçimi ve gübreleme, Kayışlı Futbol Sahası çim biçimi ve temizlik, Nihat Geven Spor Salonu çevre temizliği, Güney Park Futbol Sahası gübreleme ve sulama, Yalmanlı Futbol Sahası gübreleme, Güney Yıldızı 1 ve 2 nolu sahalarda çim biçim, Şakirpaşa, Futbol Sahası çim biçimi ve çevre temizliği, Mürseloğlu Futbol Sahası çim biçimi ve saha çizimi, 19 Mayıs Futbol Sahası çim biçimi ve çevre temizliği, Salbaş Anadolu Lisesi Futbol Sahası çim biçimi, Dadaloğlu Anadolu Lisesi Basketbol ve Voleybol saha çizimi, Buruk Stadı çim biçimi ve saha çizimi, Adanaspor Osman Yereşen Tesisleri gübreleme işlemi, Çatalan Tesisleri çim biçimi, çevre temizliği ve sulama.