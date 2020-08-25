Büyükşehir’den ilçelere asfalt hamlesi
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ FEKE, SAİMBEYLİ VE TUFANBEYLİ İLÇELERİNDE ASFALTLAMA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.
Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana’nın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar her yerde asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Adana’nın Feke ilçesinde çalışmalarına devam eden ekipler kaderine terk edilmiş köy yollarını yenileyip asfaltlıyor.
Feke ilçesinde çalışmalarına devam eden ekipler, Karlısözü-Gaffaruşağı-Ormacık köyleri arasındaki 15 km uzunluğundaki yolda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Tufanbeyli-Akdere arasındaki 2 bin 900 metre uzunluğundaki yolda sathi kaplama çalışması yapan ekipler, Saimbeyli İlçesi’nde 450 metre uzunluğundaki Kale Kilise yolunda bitümlü sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdi.
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