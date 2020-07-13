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Büyükşehir’de haciz tartışması

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN TEMMUZ AYI DÖRDÜNCÜ OTURUMUNA GEÇEN HAFTA BAŞKANLIK MAKAMINA GELEN HACİZ İŞLEMİ DAMGA VURDU.

ADANA 13.07.2020, 17:33 13.07.2020, 20:00
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Büyükşehir’de haciz tartışması

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı dördüncü oturumuna geçen hafta başkanlık makamına gelen haciz işlemi damgasını vurdu.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Bayar, katipler Cemal Demirdağ ve Sevil Can tarafından açıldı.

Gündem dışı ilk sözü alan MHP Grup Sözcüsü Cemal Demirdağ, Ayasofya Müzesinin cami haline dönüştürülme kararına değindikten sonra 10 Temmuz 2020 Cuma günü Adana Büyükşehir Belediye Başkanlık makamına gelen haciz işlemine değinerek, ”Ne oldu bize, ne oldu Adana Büyükşehir Belediye’sine? Bu olay çok üzücü ve düşündürücüdür” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesine yönelik destek konuşması yaparak, ”Mustafa Kemal ve arkadaşlarının İstanbul’un geri alınması göz ardı edilmemelidir” dedi.

Seyhan, ”Hangi sebeple olursa olsun Büyükşehir Belediye Başkan makam odasının hacze girişilmesi hiç sevinilecek ve zafer naraları atılacak bir şey değildir. O koltuk Zeydan Karalar’ın değil, tüm Adanalılarındır. Buranın saygınlığı, itibarı sadece CHP’nin değil, hepimizindir” dedi.

Seyhan, makama gelen haciz olayının gerçekleşme nedenlerinin altına bu mecliste Cumhur İttifakının gerekli desteği vermemesinin yattığını söyledi.

AK Parti Grup Sözcüsü Vedat Gündoğan ise haciz olayını bir tiyatroya benzeterek, “Bu oyun tiyatro salonunda tiyatro olarak sürdürülmektedir” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı da, Adana Büyükşehir Belediyesi makamının bir sembol olduğunu belirterek, makamın icra memurlarına tesliminin kendilerini sevindirmediğini, aksine yıktığını söyledi. Şov amaçlı yere oturarak, ucu açılmamış kalemle son sahnenin oynandığını ifade eden Gülaçtı, belediyeye haciz işlemi gönderen avukatın belediye personeli olmasına dikkat çekti. Bundan dolayı kamu zararı oluştuğunu da iddia eden Gülaçtı, bunun bir suç olduğunu söyleyerek, “Başkan isteseydi bu haciz işlemini durdurabilirdi. Zeydan Karalar başkanlık koltuğunu temsil edemeyen başkan olarak tarihe geçmiştir” dedi.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Gündemin 27. Maddesinde encümen üyelikleri için gizli oyla seçime geçildi. 8 aday içinden en yüksek oyu alan Cumhur ittifakından Vedat Cengiz, Yusuf Eroğlu, Abdullah Avcı, İhsan Topçu ve Hasan Karaoğlu encümen üyesi seçildi. Encümen Üyelerinin her Çarşamba günü toplanılması kararlaştırıldı. Daha sonra 8 madde daha karara bağlandı.

ASKİ Genel Kurulunda ise ASKİ’nin 2019 yılına ait faaliyet raporu Cumhur ittifakının oylarıyla reddedildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi ve ASKi Genel Kurulu çalışmalarında yarın saat 14.00’ten itibaren devam edecek.

#Adana
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