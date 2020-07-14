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Büyükşehir’de gergin meclis

2019 YILI FAALİYET RAPORU ÜZERİNDE GÖRÜŞLERİNİ AÇIKLAYAN AK PARTİ GRUP BALŞKANVEKİLİ OZAN GÜLAÇTI’YA CEVAP VEREN BAŞKAN KARALAR, SES TONUNU YÜKSELTİNCE, CUMHUR İTTİFAKI ÜYELERİ YERİNDEN KARŞILIK VERDİ GERGİNLİK YAŞANDI

ADANA 14.07.2020, 17:35
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Büyükşehir’de gergin meclis

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Temmuz ayı son oturumunda sinirler gerildi.

Başkan Zeydan Karalar, katipler Cemal Demirdağ ve Sevil Can tarafından açılan Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde uzun süren gündem dışı konuşmalardan sonra gündemlere geçildi.

2019 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi nedeniyle Başkan Zeydan Karalar, divandan kalkarak yerini meclis 1. Başkanvekili Yasemin Şule Özülkü’ye devretti. Karalar, salona geçerek meclis üyeleri arasına oturdu.

Gündemin 37. Maddesinde Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılı faaliyet raporu görüşmeye açıldı. AK Parti Grup Başkanvekili faaliyet raporunun yazıldığı kitaptan alıntılar yaparak eleştirisini yaptı. Gülaçtı, konuşmasının sonunda “Sıfıra sıfır elde demagoji, popülizm ve mağdur edebiyatı var” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar eleştirilere cevap vermek üzere kürsüye geldi. Karalar, “Siyasilerin notunu Gülaçtı değil, o sokaktaki halk sandıkta verir” deyince CHP’li grup üyeleri alkışladı.

Karalar, ”3.5 sene sonra sandık başına gittiğinizde notunuzun ne olacağını Adana’nın yüce halkı tayin eder, sen değil Gülaçtı, kusura bakma. Sevgili Adanalılar, Zeydan Karalar’ın söylediğimizin bir tanesi gerçek çıkmazsa” deyince meclis üyelerinden bir kişi “istifaya hazırım” deyince Karalar “Evet” diye onay verdi.

Daha sonra karşılıklı atışmalar devam edince Başkan Karalar, Cumhur İttifakı üyelerine bağırarak “Otur oturduğun yerde, otur” dedi. Meclis üyeleri ayağa kalktı, birbirlerinin üzerine yürüdü. Yumruklaşma olmadan kısa süren arbedede araya giren diğer meclis üyeleri tarafından yatıştırıldı.

Sataşma var diyerek söz alan Ak Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, ”Başkan Zeydan Karalar 10 dakika konuştu, ortam gerildi” dedi.

2019 yılı faaliyet raporu daha sonra oylamaya sunuldu. Meclis Başkanı Yasemin Şule Özülkü, raporun oy çokluğuyla kabul edildiğini söyledi. Buna Cumhur ittifakı üyeleri itiraz etti. Meclis katibi Cemal Demirdağ, Yazıişleri Müdürü Kaşif Barut’un uyarısı üzerine Şule Özülkü’nün yanlış yaptığını belirterek, oylamanın kamera kayıtlarından tespit edilip tutanağa geçirileceğini söyledi.

Daha sonra 38-41. Maddelerden teklifler komisyonlara havale edilirken, komisyon raporları da oy birliği ile kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclis çalışmalarına 17 Ağustos 2020 saat 14.00’te devam edecek.

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