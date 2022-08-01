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Büyükşehir, Yasemin Caddesi’ni trafiğe açtı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Yasemin Caddesi’ndeki asfaltlama işlemini tamamlayarak yolu trafiğe açtı.

ADANA 01.08.2022, 11:45 01.08.2022, 12:45
Büyükşehir, Yasemin Caddesi’ni trafiğe açtı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Yasemin Caddesi’ndeki asfaltlama işlemini tamamlayarak yolu trafiğe açtı.

Merkez Yüreğir ilçesinde, Yeşil Bulvar’dan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’na geliş istikametindeki Yasemin Caddesi’nde 9 bin 379 ton asfalt serme çalışması gerçekleştirildi. Kaldırım ve bisiklet yolu çalışmaları da tamamlanan Yasemin Caddesi’nde peyzaj ve aydınlatma çalışmaları devam ediyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndan başlayıp, Kozan Yolu Buruk Mezarlığı’nın ilerisine çıkan Yasemin Caddesi’nin kent trafiğini rahatlatması açısından önemli olduğunu söyledi.

Adana için önemli bir projeyi daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Karalar, halkı büyük projelerle buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, Ahmet Zenbilci Bulvarı, Deliçay-Erkan Koleji yolu, Ray Sokak ve Üniversite Yolu’nda da çalışmalarına devam ediyor.

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