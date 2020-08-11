Büyükşehir, mecliste yeniden borçlanma istiyor

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine, yeniden borçlanma yetkisi verilmesi için bir madde eklendi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Mustafa Bayar ve katipler Sevil Can ve Rafet Avan tarafından açıldı.

Gündeme geçilmeden önce Adana Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine eklenen bir madde ile yeniden borçlanma yetkisi talep edildi. Meclis, gelen teklifi oybirliği ile kabul etti. Teklif yarınki meclis oturumunda ilgili komisyonlara havale edilecek. Borçlanma yetkisi ile ilgili komisyon kararı ise Eylül ayı oturumunda kabul veya reddedilecek.

Toplandı gündemindeki diğer 14 madde ise komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliği halinde kabul edildi.

Meclis 1. Başkan Vekili Mustafa Bayar, yarın Encümen Toplantısı nedeniyle meclisin saat 13.00’te toplanmasını teklif etti. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

Meclis üyeleri borçlanma miktarını bilmiyor

Öte yandan Meclis üyeleri ve grup başkanvekilleri borçlanma miktarı konusunda bir bilgileri bulunmadığını ancak borçlanmanın personel alacakları ile ilgili olduğunu belirttiler.