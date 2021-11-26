Büyükşehir, ‘Kadına Şiddete Hayır’ mesajını 10 Aralık’a kadar sürdürecek

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde sahada çalışan kadın işçilerle bir araya geldi.

Adana Büyükşehir Belediyesi bu yıl ’Kadına Şiddete Hayır’ mesajı vermeyi 10 Aralık 2021 tarihine kadar sürdürecek. Başkan Zeydan Karalar’ın önem verdiği etkinlikler, 10 Aralık tarihine kadar çeşitli şekillerde devam edecek.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, Park Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesinde sahada çalışan kadın işçileri ziyaret etti. Sahada çalışan kadın işçilere izin veren Başkan Zeydan Karalar, eşit toplum oluşturulmasında kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığın önemine vurgu yaptı.

Öte yandan Adana Büyükşehir Belediyesi’nce kentin çeşitli noktalarında ve tarihi mekanlarında mor ve turuncu renkli ışıklandırma yapılarak, kadına yönelik şiddete karşı dikkat çekildi ve farkındalık oluşturulmasına katkı sağlandı. İşaretli mesaj panolarında da ‘Kadına Şiddete Hayır’ mesajı yayınlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca belediye binası içinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Bilgilendirme Broşürü dağıtıldı. Kadına yönelik fiziksel, cinsel, sözlü, duygusal, psikolojik, ekonomik ve tek taraflı ısrar başlıklarından oluşan şiddet türleriyle ilgili tanımlamaların bulunduğu broşürde ayrıca yasalar gereğince aldırılabilecek tedbir kararı ile ilgili bilgilendirme de mevcut. Yanı sıra içerikte yer alan şiddet türlerinden birine veya birden fazlasına uğranması durumunda 7/24 aranabilecek telefonlar yer alıyor.