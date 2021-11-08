Büyükşehir Belediye Meclisinde "Türkkan" tartışması

İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in, Bingöl’de esnafı ziyaret ettiği sırada şehit yakını Tahir Gümren’e küfreden

ve daha sonra grup başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfi Türkkan ile ilgili tartışma Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’ne de sıçradı. MHP’li Cemal Demirdağ, Türkkan’ı kınarken, İyi Parti’li Recai Mercimek ise ”Şehitler başımızın tacıdır, gereken yapılmıştır” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili ve Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, katipler Firdevs Cingözler ve Zafer Koç’un divanda yerini almasıyla başladı.

Gündem dışı söz alan MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, şehitlere minnet borcu bulunduğunu belirterek, ”Lütfü Türkkan’a yazıklar olsun, Türkkan’ı kınıyorum, milletvekilliğinden derhal istifa etmelidir” dedi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Recai Mercimek de Demirdağ’a cevap verdi. Mercimek, Türkkan olayında gerekenin yapıldığını ifade ederek, ”Şehitlere yapılan bir suçun yanında olamayız. Bu konuda gereken yapılmıştır. Şehitler başımızın tacıdır” diye cevap verdi.

Toplam 48 maddeden oluşan meclis gündeminin birinci maddesi komisyonlara oy birliği ile havale edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclis çalışmalarına yarın saat 14.00’te devam edecek.