Büyükşehir, asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, Efer-2 Sanayi Sitesi’nde ve yeni stadyum çevresinde asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi ve Yeni Stadyum çevresinde yol bakım, onarım ve yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir ekipleri, Yeşiloba Mahallesi Efer-2 Sanayi Sitesi’nde alt yapısı tamamlanan 500 metre uzunluğunda 12 metre genişliğindeki yolda Bitümlü Sıcak Asfalt Kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen UEFA standartlarındaki 33 bin kişilik yeni stadyum çevresinde de asfaltlama çalışması gerçekleştiren Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, 400 metre gidiş 400 metre geliş ve 16 metre genişliğindeki yolda asfaltlama çalışmasını tamamlayarak yolu vatandaşların hizmetine sundu.