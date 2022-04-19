"Bütün Mümkünlerin Kıyısında" Amerika’da ödül aldı

Adana’da çekimleri gerçekleşen “Bütün Mümkünlerin Kıyısında” isimli belgesel film, Amerika Birleşik Devletleri’nin en prestijli festivallerinden “Oniros Awards”dan en iyi belgesel ve en iyi yönetmen ödüllerini kazandı.

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Berlin Film Festivali Kitaplığı’na seçilen 11 romandan birinin yazarı Meltem Yılmaz ile “Koku’nun Serüveni” belgeseliyle Los Angeles Film Festivali dahil 60 festivalden ödülle dönen yönetmen Şahin Yiğit, Adana’nın gettosu diye tabir edilen bazı mahallelerde, yaşamın kıyısına tutunan hayatları izleyici ile buluşturmak üzere bir araya geldi.

Yazar Meltem Yılmaz, Adana’da suça karışan hayatları irdelediklerini belirterek, "Büyük mahallelerde bazı insanların hem trajik hayatlarını hem de onların geleceğe dair umutlarını, hayallerini çekmeye çalıştık” dedi.

Yönetmen Şahin Yiğit de, amaçlarının buradaki sosyal sorunları da öne çıkaran, uluslararası arenada başarılara imza atacak bir proje hedeflediklerini söyledi. Projede yer alan kişilerin belli zümre ya da toplulukları temsil etmediğini, bir aşiretin mensuplarını değil bireylerin kendi hikayesini konu aldığını belirten Yiğit, “Bu belgesel film “Bütün Mümkünlerin Kıyısında” kitabından ilham alınarak, uyarlanmış olup; belgeselde belirli bir zümre, ırk, etnik grup, topluluk veya siyasi grup hedef alınmamıştır. Docudrama (yarı belgesel film, yarı belgesel oyun) tarzındaki belgesel filmin çekimleri artık festivallerde yerini almaktadır” diye konuştu.

Öte yandan çekimler tamamlandıktan sonra belgesel-filmde rol alan S.E.’nin güvercin meselesi yüzünden çıkan kavgada cinayet şüphelisi olarak tutuklandığını hatırlatan Yönetmen Şahin Yiğit, “Ekip olarak böyle bir olayın yaşanmasından büyük üzüntü duyduk. Biz, odağımıza aldığımız insanların sosyo-kültürel hayatını yansıtmak için yola çıktık. Maalesef bu gelişme de belgeselimizin bir parçası oldu” diye konuştu.

Yazar Meltem Yılmaz’ın “Bütün Mümkünlerin Kıyısında” adlı kitabındaki bir hikâyeden uyarlanan film, bazı mahallelerde, yalnızca ilişkilendirildikleri suç dünyası ile değil, günlük hayatlarından alışkanlıklarına, hayallerinden hayata tutunma çabalarına, yaşanmışlıklarından aşklarına, ayrılıklarına ve hüzünlerine kadar her yönüyle izleyici ile buluşturuyor.

“Bütün Mümkünlerin Kıyısında” projesi, Berlin ve Venedik Film Festivalleri başta olmak üzere dünyanın birçok festivalinde yarışmaya hazırlanıyor.