Bünül, Ceyhan Kent Konseyi’nde güven tazeledi

Ceyhan Kent Konseyi 5. Olağan Genel Kurul toplantısında İslam Bünül güven tazeledi.

Ceyhan Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri salonunda yapılan seçimlere mevcut başkan İslam Bünül tek liste ile girdi. Divan Başkanlığına İbrahim İkidağ, Başkan Yardımcılığına Mustafa Yıldırım Katip Üyeliğine Eren Ulaş ve Osman Yavuz’un yaptığı genel kurulda bir konuşma yapan Başkan Bünül, “Kent konseyi bildiğiniz gibi Mart ayında olağan üstü seçime gitmişti. Bu seçimde şahsım ile birlikte iki aday vardı. Bu seçim sürecinde genel kurul üyelerinin çoğunluğunun oyları ile kent konseyi başkanlığına getirildik. Göreve gelir gelmez, Ceyhan’da bir takım eksiklikleri çözüme ulaşması noktasında Ceyhan’ın genelinde özellikle hangi sorunlar varsa bu sorunlarına değinerek kent konseyi yürütme kurulu meydana getirdik. Bunun akabinde meclislerimizi kurduk, çalışma guruplarını oluşturduk ve 2 buçuk aylık süre zarfında kent konseyini kurumsal hale getirme adına ciddi bir çalışma yaptık” dedi.

Daha sonra açık oylama usulü ile yapılan seçimde üyelerin oy çokluğu ile Muhammed İslam Bünül, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Genel kurula 285 üyeden 196’sının katıldığı bildirildi.