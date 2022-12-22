Buldukları cüzdanı zabıtaya teslim ettiler

Adana’nın Kozan ilçesinde bir çift, içinde para olan cüzdanı zabıta ekiplerine teslim etti.

Saimbeyli Caddesinde bir mağaza önünde içinde 5 bin 808 TL para olan cüzdan bulan Oktay ve Sevinç Özavşar çifti, cüzdanı, Kozan Belediyesi zabıta ekiplerine teslim etti.

Özavşar çifti, paranın sahibinin bulunmasını temenni ederek insanlık görevlerini yaptıklarını söyledi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’da içinde para bulunan cüzdanı zabıta ekiplerine teslim eden çifti makamında ağırlayarak, duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.