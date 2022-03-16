"Bu Çukurova toprağı / Yaşar Kemal ile Çukurova’da" etkinlikleri

Adana Büyükşehir Belediyesi Altın Koza ve Yaşar Kemal Vakfı’nın birlikte organize ettiği, “Bu Çukurova toprağı / Yaşar Kemal ile Çukurova’da” etkinliklerinin ilki Adana’da yapıldı.

Feridun Andaç’ın moderatörlüğünü üstlendiği, Buket Uzuner, Latife Tekin ve Cihan Erdönmez’in konuşmacı olarak katıldığı, “Yaşar Kemal ile Çukurova’da Dünden Yarına” başlıklı panel 75. Yıl Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi.

Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban Gökçeli, Yaşar Kemal’in “Bir insan gökten düşmez. Onun kişiliğini koşulları oluşturur” sözlerine vurgu yaptı.

Gökçeli, Adana’da 2017 yılında düzenledikleri ilk Yaşar Kemal Sanat Günleri’nin öğretmenler buluşmasıyla başladığını hatırlatarak, yaşayarak eğitimin Yaşar Kemal için bir tutku olduğunu ifade etti. Gökçeli, “Bu Çukurova toprağı /Yaşar Kemal ile Çukurova’da başlığını verdiğimiz bu programda, özellikle Yaşar Kemal edebiyatı aracılığıyla gençlerin özgürlük, eşitlik, insan ve doğa sevgisi, kültürel farklılıklara saygı doğrultusunda kültürel mirasımıza sahip çıkma duyarlılığını geliştirmeyi, rekabete yönelmeden yaşadıkları çevreye, kente, bölgeye yeniden bakarak, daha iyi tanımalarını ifade etme olanağını sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

"Gençler kendi yöntemleriyle yorumlayacak"

Ayşe Semiha Baban Gökçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor kitabına odaklanarak, kısa film, doğa fotoğrafçılığı, grafik tasarım ve drama atölyeleri düzenliyoruz. Gençler, kitaptaki temaları, yaşadıkları dönem, çevre ve deneyimleri çerçevesinde farklı bir sanat dilinde yeniden yorumlayıp, yeniden üretecekler. Bir esere, gözlemlerini, algı ve yorumlarını sorgulayacak bir kaynak olarak yaklaşınca, gençler yaşamları ve değerleri üstüne, doğa ve insanla etkileşimleri üstüne daha özgürce yoğunlaşıyorlar. Farklı bir sanat diliyle yeniden üretmelerini tercih sebebimiz de şöyle: Gençler bugünkü teknolojinin sağladığı olanaklara çok yatkın ve hakim. Sözeli; film, fotoğraf, grafik tasarım, müzik ve drama gibi farklı sanat dilleri ile yorumlarken, kendilerini daha rahat ve özgün biçimde ifade ediyorlar, Edebiyatı yaşayarak öğreniyorlar. Siz değerli öğretmenlerimiz, edebiyatı ve sanatı bir ders, bir müfredat unsuru sınırlarının çok ötesine taşımak, öğrencilerinizin hayatlarının bir parçasına dönüştürmek, onların ufuklarını açmak, dünyaya, insana ve her şeyden önce kendilerine sorumluluklarının bilincine varmalarına yardım etmek için büyük çaba harcıyorsunuz. Gençlerle birlikte daha güzel, daha insanca bir dünyaya atılacak adımlar ancak siz değerli öğretmenlerimizin deneyimleri ve katkılarıyla gerçekleşebilir. Sizlerin edebiyatı ve sanatı öğrencilerinizin yaşamlarına katarken kullandığınız yöntem ve deneyimleriniz etkinliğimizin başarıya ulaşmasında bize yol gösterecek.”

"Onu tanıdıkça hayranlığım arttı"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminden bu yana Yaşar Kemal’i çok farklı ve yoğun anmaya başladıklarını belirtti. Başkan Karalar, “Çünkü yeni nesil ve bizler Yaşar Kemal’i daha iyi tanımalıydık. Onu daha iyi tanımak için araştırıp, okudukça hayranlığım katlanarak arttı. Geçen yıl Hemite’de 3 saatlik anma programı yaptık ama onu anlatmaya yine yetmedi. Böyle büyük bir değeri, böyle büyük bir ustayı gelecek nesillerin daha iyi tanıması ve anlaması için çaba göstermeye devam edeceğiz. Adana’yı doğasıyla, insanıyla, bütün dokularıyla Yaşar Kemal gibi anlatan henüz olmadı. Aslında Adana’nın dışında geçen romanlarında da insanı, doğayı, insanın doğayla ilişkisini, insanın insanla ilişkisini onun kadar etkili ve güçlü anlatan çok az yazar var. Yaşar Kemal önümüzdeki yıl 100 yaşında olacak. O fiziki olarak aramızda bulunmayabilir ama sonsuza kadar bizim yanımızda, içimizde, kalbimizde varlığını sürdürecek. Yaşar Kemal, ‘Bu bütün bir savaştır, bir dünyayı kurtarma savaşıdır. İnsanoğlunun alın terini, insanlığını, insani değerlerini kurtarmaya çalışırken, üstünde yaşadığı doğayı da kurtarmaya çalışıyoruz’ diyor. Bugün doğanın rant uğruna katledilmesine dair gerçeği yıllar önce söylüyor. O içindeki Çukurova ile eşit bir dünyanın güçlü savunucusu olmuş adeta dünyayı sarsmıştır” diye konuştu.

Benzeri olmayan mesajlar var

Yaşar Kemal’in, “Benim kitaplarımı okuyan katil olmasın, savaş düşmanı olsun, insanın insanı sömürmesine karşı çıksın, kimse kimseyi aşağılamasın, kimse kimseyi asimile etmesin, insanlığı asimile etmeye can atan devletlere, hükümetlere olanak verilmesin. Benim kitaplarımı okuyanlar bilsinler ki bir kültürü yok edenlerin, kendi kültürleri insanlıkları da ellerinden uçmuş gitmiştir. Benim kitaplarımı okuyanlar yoksullarla birlik olsunlar, yoksulluk bütün insanlığın utancıdır. Benim kitaplarımı okuyanlar cümle kötülüklerden arınsınlar” cümlelerini hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, bunu bir tek Yaşar Kemal’in söylediğini ifade etti.

"Dünya binbir çiçekli bir kültür bahçesidir"

Başkan Zeydan Karalar, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Yaşar Kemal sarı sıcak Çukurova’yı dünyaya açan o güzel hikâyelerin yaklaşık kırk ayrı dilde okunmasını sağlayan bir kalemdir. Bugün Yaşar Kemal’e dair ne yapsak, ne söylesek eksik kalacak biliyoruz. Ancak onun adına yakışan tüm çalışmaları gönlümüzce ve elimizden geldiğince destekliyoruz. Yaşar Kemal Vakfı ile birlikte yıllardır yürüttüğümüz çeşitli çalışmalar da bu bakış açısının bir ürünüdür. Yaşar Kemal’i yeni kuşaklara tanıtmak, gerçek değerini, doğaya ve insana olan sevgisini, özgür düşünceye verdiği önemi, çok kültürlülüğün zenginliğine olan inancını, barışa olan tutkusunu bir kez daha ifade etmek için buradayız. Yaşar Kemal’i eserlerinin ve yazarlığının ötesinde bir düşünce biçimi olarak, dünyayı etkileyecek ve hatta büyük umutları değiştirebilecek bir güç olarak anlatabiliriz. Çünkü o ‘Benim için dünya binbir çiçekli bir kültür bahçesidir. Bir çiçeğin bile yok olmasını dünya için büyük bir kayıp sayarım’ diyor. Yaşar Kemal’i, onurumuzu, gururumuzu bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. 2023 yılında, doğumunun 100. yılında onu muhteşem etkinliklerle anmaya devam edeceğiz.”

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Feridun Andaç’ın yaptığı, Buket Uzuner, Latife Tekin, Cihan Erdönmez’in söz aldığı panelde Yaşar Kemal anlatıldı, hatıralar paylaşıldı.

Etkinlikte Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümü “Anadolu’dan Binbir Ezgiler Yaşar Kemal’e Türküler” isimli dinleti sundu.