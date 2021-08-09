Bilgili’nin Bakan Yardımcısı olması memleketi Kozan’da sevinçle karşılandı

Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili’nin Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevine getirilmesi memleketi Kozan’da sevinçle karşılandı.

Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Bu atama memleketi Kozan’da sevinç ile karşılandı.

Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Kozan’daki eğitim ve öğretim faaliyetlerine büyük destek vermiş isimlerden biri. Özellikle, Kozan Lisesi’nin yeni okul binasının yapımında büyük emeği olan Ahmet Emre Bilgili’nin yeni görevini sosyal medya üzerinden tebrik eden Kozanlılar; "Değerli insan Ahmet Emre Bilgili’nin bu göreve getirilmesinden dolayı çok mutluyuz. Kendisi vatanını, milletini, bayrağını, ülkesini seven bir kişi. Kozan’daki eğitim ve öğretim faaliyetlerine de çok büyük katkıları olmuştur. Bundan sonra da eminiz ki, geçmişte yaptığı eğitim-öğretim çalışmalarına daha da büyük katkı sunacaktır "ifadelerini kullandı.