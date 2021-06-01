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Bilgili kırsaldaki vatandaşlarla buluştu

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili, Kozan’da köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

ADANA 01.06.2021, 10:07
Bilgili kırsaldaki vatandaşlarla buluştu

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili, Kozan’da köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Başkan Bilgili, yönetim kurulu üyeleri Esad Şahin ve Faruk Yiğenoğlu ile birlikte Kozan’ın Kuytucak, Karanebili, Bağözü mahallerinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Köylerde pekmez yapan, buğday hasadı gerçekleştiren ve hayvancılık ile uğraşanlar ile sohbet eden Bilgili,

Kuytucak’ta tarihi çeşmenin onarılması ve çevresinin düzenlenmesi için Yüreğir Belediyesi ile görüştü. Bilgili, “Bin rakımlı Üçbey Dağlarında bir çoban vatandaşımızın AK Parti’ye ve Recep Tayyip Erdoğan’a olan güveni bizleri daha çok çalışmamız daha çok kalbe dokunmamız için adeta gönül köprüsü ile mest etti" dedi.
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