Beyaza bürünen Tufanbeyli’de belediye ekiplerinin yoğun kar mesaisi

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde şehir merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı kırsal mahallelerde yarım metreye ulaştı. Tufanbeyli Belediyesi kar küreme ekipleri tarafından yapılan tuzlama ve küreme çalışması ile vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için belediye ekipleri yoğun mesai yapıyor.

Adana’da yüksek kesimlerde etkisini gösteren yoğun kar yağışı, Tufanbeyli ilçesini beyaz örtü ile kapladı. İlçede etkili olan kar yağışında Toros eteklerindeki kızılçamlar kartpostallık manzara oluştururken, belediye ekipleri vatandaşların karda mahsur kalmamaları için çalışma başlattı. Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü’nün talimatı ile ilçede belediye iş makinaları karla kaplanan yollarda tuzlama çalışması yaparak kar küreme iş makinalarıyla ana arter ve yollarda tuzlama ve küreme çalışması başlattı. Başkan Ergü, Tufanbeyli’nin beyaz örtü ile masal şehre dönüştüğünü, tarih ve doğanın kar manzaralarıyla adeta poz verdiğini ifade etti. Başkan Ergü vatandaşın mağdur olmaması için iş makinalarının aralıksız mesai yaparak kar küreme çalışmasının sürdüğünü ifade ederek vatandaşların belediye ekiplerine sorunlu buldukları alanlarda ulaşabileceğini kaydetti.