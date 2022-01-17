"Beş Ocak: Adana’nın Kurtuluşu" yarışma ödülleri verildi

Adanapost Haber Portalı, Adana’nın Fransız işgalinden kurtuluşunun 100. yılı anısına, 5 Ocak Adana’nın kurtuluşu etkinlikleri kapsamında düzenlediği kısa film, kompozisyon, şiir yazma, bayrak şiirini güzel okuma yarışmasında dereceye giren katılımcılara ödül ve mansiyonlar düzenlenen törenle verildi.

Ova Yayınları ve Adanapost haber portalı genel yayın yönetmeni Mehmet Yürekli, “Beş Ocak: Adana’nın Kurtuluşu” yarışmasında Bayrak Şiiri Güzel Okuma dalında katılım sağlayan Adana Sabancı Ailesi İmam Hatip Orta Okulu öğrencilerinden Rumeysa Alver, Melisa Erener, İbrahim Çeker, Elif Ergin’in duygu dolu okuyuşları belgeselde yer buldu. Programa katılamayan yarışmacılara mansiyon ödüllerini okul müdürü Cengiz Ulaştepe’nin makamında verildi. Tüm yarışmalarımıza ilgi gösteren katılımcılara; Adanapost ailesi olarak teşekkür ederiz" dedi.

Mehmet Yürekli, Adana’nın kurtuluşunun 100. yılı anısına hazırlanan “Milli Mücadele Seçkisi" adlı kitabın en kısa zamanda e kitap olarak yayınlanacağını sözlerine ekledi.