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İçişleri Bakanlığı: "Bugün Reuters Haber Ajansı tarafından servis edilen haber ile ilgili olarak, Bakanlığımız İstihbarat birimlerince, Yabancı Büyükelçiliklere ve kuruluşlara gönderilmiş herhangi bir uyarı mesajı bulunmamaktadır. "
Bakan Akar: "Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde 4 bin 500 radikal DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getiren Türkiye, DEAŞ ve diğer tüm terör örgütleri ile mücadele için her türlü iş birliğine hazırdır."
Bakan Akar: "(ABD’li yetkililerin olası harekata karşı açıklamaları) Bizden tekrar değerlendirmemizi istediler. Bizler de hassasiyetlerimizi anlattık, verilen sözlerin tutulmasını istedik. Bizi anlamaları gerektiğini vurguladık."
Bellapais’te tüm uygulamalarda yüzde 50 indirim
Bellapais Güzellik Merkezlerinde yaptırılacak tüm uygulamalarda yüzde 50 indirim kampanyası başladı.
ADANA 01.12.2022, 15:37
Bellapais Güzellik Merkezlerinde yaptırılacak tüm uygulamalarda yüzde 50 indirim kampanyası başladı.
Adana’da 4 şubeyle faaliyet gösteren Bellapais Güzellik Merkezi, güzelleşmek isteyen kadınlara yeni bir imkan daha sundu. Güzellik merkezinde yeni yıla özel tüm uygulamalar ve ürünlerde yüzde 50 indirim kampanyası başladı.
Bellapais Güzellik Merkezi sahibi Sinem Çekinmez, danışanları için çeşitli kampanyalar yaptıklarını belirterek, “Yeni yıla özel şubelerimizde yaptırılacak tüm ternis, fibroblast, bruise, elevatör, heykeltıraş, lazer gibi tüm uygulamalarımızda, ürünlerimizde yüzde 50 indirim yaptık. Kampanyamız yoğun talep görüyor. Güzelleşmek isteyen herkesi merkezimize bekliyoruz” dedi.