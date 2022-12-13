Bellapais’e "Yılın En İyi Güzellik Merkezi" ödülü

Bellapais Güzellik Merkezi, Yılın Efsane Starları Ödülleri Töreni’nde “Yılın En İyi Güzellik Merkezi” ödülüne layık görüldü.

Legend Fashion dergisinin ’’Yılın Efsane Starları” ödül töreni bu yıl Türkiye’de 3’üncü kez gerçekleştirildi. Dün akşam gerçekleşen ödül törenine medya ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Ödüller, yapılan oylamalar sonrası sahiplerini buldu.

Ödül töreninde "Yılın En İyi Güzellik Merkezi” ödülünü Adana’nın başarılı iş kadını Bellapais Güzellik Merkezi sahibi Sinem Çekinmez aldı.