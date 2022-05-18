Belediye başkanları kadına şiddete karşı farkındalık için maç yaptı

Adana’da 5 ilçenin belediye başkanı Adana 01 Kadın futbol takımı ile kadına karşı şiddete farkındalık oluşturmak için maç yaptı.

Seyhan, Yüreğir, Pozantı, Karataş ve Aladağ ilçe belediye başkanları “Kadına Şiddete Hayır” demek için Adana 01 Kadın futbol takımı ile farkındalık maçı yaptı. Muharrem Gülergin Stadı’ndaki müsabakada dostluk kazandı.

Karşılaşmada forma giyen isimler şu şekilde:

“Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Sarıçam Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Aslan, TÜFAD Adana Şube Başkanı Mehmet Sümer, TFF Bölge Müdürü Akif Oflaz, TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, Kızılay Genel Merkez Yönetim kurulu üyesi Ramazan Saygılı, Sarıçam Belediyesi Spor Müdürü Kadir Gül, Çukurova Belediyesi Spor Danışmanı Ergin Ulun, Yüreğir Belediyesi Basın Danışmanı Şehmus Baysal, TÜFAD Adana Şube yönetim kurulu üyesi Abdurrahim Ongun”