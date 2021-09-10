Bekir Fevzi Yıldırım’ın adı Yüreğir’de yaşayacak

Yüreğir Belediyesi, Millet Bahçesi içerisinde yer alan ve Adana’da bir ilk olma özelliği taşıyan ‘Yüreğir Sivil Toplum Merkezi’nin adını ‘Bekir Fevzi Yıldırım Sivil Toplum Merkezi’ olarak değiştiriyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede vefat eden, yaptığı yardım ve hayır işleri ile tanınan Köprü Yardımlaşma Derneği yöneticisi, Büyüksaat Gazetesi İmtiyaz Sahibi Bekir Fevzi Yıldırım’ın adını Yüreğir Sivil Toplum Merkezi’nde yaşatacaklarını açıkladı.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Başkan Kocaispir, “Adanamızın kıymetli evladı, hayırsever ağabeyimiz, büyüğümüz Bekir Fevzi Yıldırım’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Biz Bekir Fevzi Yıldırım ağabeyimizin Adana’da yaptığı hayırlı hizmetlere gerçekten şahidiz. Yüreğir’in bir evladı olması sebebiyle de ayrıca bir üzüntü içerisindeyiz. Kendisinin Adana ve Yüreğir’de adının yaşatılması hususunda Yüreğir Belediyesi yönetimi olarak bir karar almış bulunuyoruz. Adana’da ilk defa bizim dönemimizde faaliyete geçen Yüreğir Sivil Toplum Merkezi’ne Bekir Fevzi Yıldırım’ın isminin verilmesi ile ilgili çalışmayı başlattık. Yüreğir Sivil Toplum Merkezi’mizin isminin bu yönde değiştirilmesi için Yüreğir Belediye Meclisi’mize teklifimizi sunuyoruz. Bir kez daha Bekir ağabeyimize Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.