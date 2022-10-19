Bayram: "Kimse ATO yönetimine, 128 yıllık tarihimize itibar suikastı yapamaz"

Adana Ticaret Odası’nın yeni başkanı Yücel Bayram, yönetim kuruluna yönelik yapılan iddiaları yalanlayarak, “Kimse ATO yönetimine, 128 yıllık tarihimize itibar suikastı yapamaz” dedi.

ATO Başkanı Yücel Bayram, odanın yönetim kurulu üyelerini hedef alarak iddialar ortaya atan bazı gazetecilere cevap verdi. Yazılı açıklama yapan Bayram şunları kaydetti:

“Bugün bazı gazetecilerin, şahsım ve yönetim kurulumuzdaki kıymetli arkadaşlarımız hakkında ortaya attıkları mesnetsiz iddiaları esefle kınıyorum. İftira konusu olan karar Odamızın 151 nolu toplantı tutanağında tüm yönetimimizin oy birliği ile alınmış bir karardır. Yönetim Kurulu kararlarımızın tamamı oy birliğiyle alınmış kararlardır. Yönetim kurulumuzdaki her bir arkadaşımız, Adana’mız ve ülkemiz için üreten, çalışan vatansever insanlardır. Yönetim Kurulumuzda görev yapmış hiçbir arkadaşımızı böyle çirkin iftiralarla itham edilmesine izin vermeyiz. Şahsiyet cellatları şunu iyi bilmelidir ki, bu husus bizim kırmızı çizgimizdir. Kimse ATO yönetimine, 128 yıllık tarihimize itibar suikastı yapamaz. ATO yönetiminin oluşmasında oy kullanan hiç bir arkadaşımızın iradesine kimsenin ipotek koymasına izin vermeyeceğimiz gibi, birbirinden kıymetli meclis üyelerimize yapılacak en ufak saygısızlığı kabul edemeyiz ve karşısında dimdik dururuz. ATO seçimleri büyük bir demokrasi olgunluğu içerisinde gerçekleştirilmiştir. Demokrasi dışı yollara tevessül edenler, Adana’mıza hem kötülük etmekte, hem de ihanet etmektedir. Herkes ortaya çıkan sonuca saygı duymalıdır. ATO’nun kimsenin arka bahçesi olmasına izin vermeyeceğiz. ATO 40 bine yakın üyesi ve 121 meclis üyesi ile kendi kendine yetecek ve dışarıdan sufle almayacak kadar güçlü bir yapıya sahiptir. ATO’nun sahibi sadece üyeleridir. ATO yönetim kurulu ve her bir üyesi, birlik ve beraberlik içinde Adana’nın kazanımlarına odaklanmıştır ve bunları hayata geçirmek için sabırsızlanmaktadır. Adana’nın yarını, bugünden daha güzel olacaktır”