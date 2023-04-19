Başkan Yardımcısı Üney: “Önceliğimiz başarılı sporcular yetiştirmek”

Seyhan Belediyesi Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gökhan Üney, spora ve sporcuya verilen önemle birlikte ilçeyi sportif anlamda çok iyi duruma getirdiklerini söyledi.

Karaman’da yapılan U-18 Basketbol Bölge şampiyonasında başarıların altına imza atarak Anadolu şampiyonasında Adana’yı temsil eden Çukurova Üniversitesi Seyhan Belediyespor Kulübü U-18 Basketbol takımı ,Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ı temsilen Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gökhan Üney’i kupalarıyla ziyaret etti.

Başarılı bir sezon geçirmelerinden dolayı teknik heyet ve sporcu kadrosunu kutlayan Başkan Yardımcısı Gökhan Üney, “Kupamızı Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay’ı temsilen almış bulunmaktayım. Kendisi ziyarette bulunmayı çok istiyordu ancak program yoğunluğu nedeniyle aramızda bulunamadı. Seyhan Belediyespor kulübü olarak önceliğimiz başarılı sporcular yetiştirmek. Bunun içinde altyapıya büyük önem veriyoruz” dedi.

“Başkanımız spordan ve sporcudan desteğini esirgemiyor”

Başkan Üney, en büyük şanslarının sporu seven ve geçmişinde başarılı bir sporcu kimliği bulunan bir belediye başkanına sahip olmaları olduğunu kaydederek, “Başkanımızın spora ve sporcuya verdiği büyük önem sonrasında ilçemizi sportif anlamda çok iyi duruma getirmiş bulunmaktayız. Spor kulüplerimizin de her zaman yanında yer alıp başarılı olmaları adına imkanlarımız dahilinde desteğimizi esirgemiyoruz” diye konuştu.

Ziyarette Seyhan Belediyespor Kulüp Başkanı Ümit Filazi de bulundu.