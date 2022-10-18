Başkan Soner Çetin’e "Adaletin Kılıcı" madalyası

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, merkezi Azerbaycan’da bulunan Dede Korkut Vakfı tarafından Adaletin Kılıcı madalyası ile ödüllendirildi. Bu madalyanın kendisine verilmesinden gurur duyduğunu belirten Başkan Soner Çetin, “Hayatımda aldığım en anlamlı ödül. Hukukçu olmam bu madalyayı daha da anlamlı kılıyor” dedi.

Merkezi Azerbaycan’da bulunan Dede Korkut Vakfı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’i Adaletin Kılıcı madalyası ile ödüllendirdi. Madalyayı Başkan Soner Çetin’e Dede Korkut Vakfı Genel Başkanı Eldar İsmailov taktı.

Azerbaycan Milli Kahramanı İbad Hüseynli adına yapılan parkın açılışı için Adana’ya gelen Azerbaycan heyeti çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile birlikte Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e teşekkür ziyaretinde bulundu. Heyet içinde yer alan Dede Korkut Vakfı Genel Başkanı Eldar İsmailov ziyarette önemli bir jest yaptı.

Dünyada sadece 16 kişiye verilen Adaletin Kılıcı madalyasının 17’ncisini Başkan Soner Çetin’e taktı. Başkan Soner Çetin’in Türk dünyasına önemli hizmetleri bulunduğunu belirten Eldar İsmailov, “Türk dünyasının kahramanı İbad Hüseynli adına park yapılması, heykelinin dikilmesi bizleri çok mutlu etti. Bu tür hizmetlere önem veren Başkan Soner Çetin bu madalyayı hak etmiştir. Kendisini kutluyorum. Türkler dünyada adaletin kılıcıdır. Madalyamızın ismi de bundan dolayı Adaletin Kılıcı madalyası adını taşıyor” dedi.

Başkan Soner Çetin’in mesleğinin avukat olduğunu öğrenen Eldar İsmailov, madalyanın daha da anlamlı hale geldiğini ifade etti.

Başkan Soner Çetin de kendisinin böyle bir madalyaya layık görülmesinden mutlu olduğunu belirtti. Türk dünyasının kardeş olduğunu söyleyen Başkan Soner Çetin, “Çok teşekkür ediyorum. Hayatımda aldığım en önemli ödül. Hukukçu olmam dolayısıyla adaletten hiç şaşmadım. İbad Hüseynli adına bir park yaparak kahramanlarımızın yaşarken değerini bilmek gerektiğini vurgulamak istedik” şeklinde konuştu.

Heyette Azerbaycan ve Türk Dünyasının kahramanı İbad Hüseynli, ömrü cephede geçmiş Karabağ kahramanlarından emekli albay Akif Kasımov, Dünya Avşarlar Derneği Başkanı Şeref Kocakaya, Osmanlı Turan Teşkilatları Genel Başkanı Şahit Çelik, eski bakanlardan Mehmet Sağlam ve çok sayıda sivil toplum kurulu temsilcisi ile Azerbaycanlı gazeteciler de yer aldı.