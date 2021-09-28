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Başkan Soner Çetin güne çocuklarla başladı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kreş öğrencilerine kitap okudu, onlarla sohbet etti ve öğütler verdi.

ADANA 28.09.2021, 12:16
Başkan Soner Çetin güne çocuklarla başladı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kreş öğrencilerine kitap okudu, onlarla sohbet etti ve öğütler verdi.

Çukurova Belediyesi Güzelyalı Semt Kreşinde eğitim gören minikler güne merhaba etkinliğini Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkında gerçekleştirdi. Güne sporla başlayan çocukların etkinliğine Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de katıldı. Spor yaparken birden karşılarında Başkan Soner Çetin’i gören çocuklar sevgi gösterisinde bulundu.

Çocukların ilgisinden oldukça mutlu olan ve aynı şekilde karşılık veren Başkan Soner Çetin, çocuklara "Tilki ve Keçi" adlı kitabı okudu. Çocuklara öğütler de veren Başka Çetin, “Öğretmenlerinizi dinleyin, derslerinize çalışın” ifadesini kullandı. Başkan Çetin, çocuklardan evi dağıtmamalarını, odalarını kendilerinin toplamalarını ve anne-babaya yardım etmelerini de istedi.

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