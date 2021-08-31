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Başkan Özgan: "Vatandaşlarımızı kucaklamaya devam edeceğiz"

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçenin kırsal mahallelerinde vatandaşlar ile bir araya gelip, yapılan ve yapılacak hizmetler hakkında bilgi verdi.

ADANA 31.08.2021, 13:14
Başkan Özgan: "Vatandaşlarımızı kucaklamaya devam edeceğiz"

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçenin kırsal mahallelerinde vatandaşlar ile bir araya gelip, yapılan ve yapılacak hizmetler hakkında bilgi verdi.

Başkan Özgan, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ile birlikte Minnetli, Çürüklü, Kuyubeli, Göller Yaylası, Boztahta, Çamlarca, Andıl, Örendere, Özbaşı, Oruçlu ve Duraluşağı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi, mahallerin sorunlarını dinledi, yapılan ve yapılacak hizmetler hakkında bilgi verdi. Başkan Özgan, "Vatandaşlarımızın dertlerini sıkıntılarını dinlemeye onlar ile dertleşmeye devam ediyoruz. Köylü milletin efendisidir. Köylerimizi gezerek vatandaşlarımızla hasret gideriyoruz. Hafta sonları köylerimiz gezmeye devam ediyor onlar ile sorunları konuşuyoruz. Yapacağımız hizmetler ile yaptığımız hizmetleri anlatıyoruz. Gittiğimiz birçok köye ne belediye başkanı gitmiş ne de bir siyasetçi. Biz vatandaşlarımızı kucaklamaya devam edeceğiz" dedi.

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