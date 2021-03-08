Başkan Mustafa Çay’dan kadınlara pastalı kutlama

Adana’nın Pozantı ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Çay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günün sebebiyle kadın personellerin gününü kutladı.

Dünya Kadınlar Gününe özel pasta hazırlattıran Başkan Çay, kadın personelleri meclis salonuna çağırttırarak onlara sürpriz bir kutlama yaptı. Başkan Çay kutlama sonrası yaptığı açıklamada, "Bizim için her gün kadınlar günü. Kadınımız bizim için her gün değerli. Evimizde de iş yerimizde de bu şekildedir. 8 Mart Dünya Kadınlar günü olarak kutlandığı için biz de bugün Pozantı Belediyemizde emekçi kadınlarımızla birlikte sırf beraber olabilmek, bu mutluluğu paylaşabilmek adına ve kendilerine değer verdiğimizi ifade etmek adına pasta yaptırarak birlikte kesmek istedik. Ben kendilerine sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Ayrıca kadına şiddetin ve hunharca saldırıların olmadığı temiz ve saygılı bir dünya ümit ediyorum" dedi.