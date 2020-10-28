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Başkan Kocaispir’e proje ödülü

YÜREĞİR BELEDİYESİ’NİN ‘SIFIR ATIK SANAT MERKEZİ PROJESİ’ TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ’NİN ‘SIFIR ATIK FİKİR YARIŞMASI’NDA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.

ADANA 28.10.2020, 11:13
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Başkan Kocaispir’e proje ödülü

Yüreğir Belediyesi’nin ‘Sıfır Atık Sanat Merkezi Projesi’ Türkiye Belediyeler Birliği’nin ‘Sıfır Atık Fikir Yarışması’nda ödüle layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği’nin düzenlediği ‘Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni’nde ödülünü alan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, çevre dostu bir Yüreğir hedeflediklerini belirtti.

Proje kapsamında Yüreğir Belediyesi Çetin Topçuoğlu Kültürevi’ndeki atölyelerde tamamı atık malzemeler kullanılarak elde edilecek ürünler kadın kooperatifi aracılığı ile satışa sunularak ihtiyaç sahibi ailelere gelir kaynağı sağlanacak. Kültürevinde bulunan iki okul öncesi sınıfta da tüm etkinlikler atık malzemeler kullanılarak yapılacak.

Çetin Topçuoğlu Kültürevi’nin ‘Sıfır Atık Sanat Merkezi’ne dönüştürülmesiyle birlikte geri kazanılabilir atıkların el sanatları işlemleri ile atölyelerde farklı ürünlere dönüştürülmesi sağlanacak.

ATO Congresium’da düzenlenen törende ödülünü alan Başkan Kocaispir, “Biz çevre dostu bir Yüreğir hedefliyoruz. ‘Sıfır Atık’ israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan önemli bir proje. Hazırladığımız Sıfır Atık Sanat Merkezi Projemizin ödüle layık görülmesi bizi ziyadesi ile memnun etti” dedi.

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