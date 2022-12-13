Başkan Kocaispir: “Yüreğir artık geleceğe umutla bakıyor”

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir’in tarihinde ilk defa bütüncül ve çağdaş imar planlarına kavuştuğunu belirterek ilçede devam eden kentsel dönüşüm süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu konuların konuşması kolay yapması zor olduğunun altını çizen Başkan Kocaispir, ilçede yıllardır kangren haline gelen sorunları çözdüklerini söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Birinci Oturumu’nda konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir’in tarihinde ilk defa bütüncül ve çağdaş imar planlarına kavuştuğunu, ilçenin artık geleceğe umutla baktığını belirterek, devam eden kentsel dönüşüm süreci ile ilgili bilgi verdi.

Sinanpaşa Mahallesi’nde yıllardır kangren haline gelen kentsel dönüşüm sürecinin TOKİ, Büyükşehir ve Yüreğir Belediyesi protokolü ile çözüme kavuştuğunu vurgulayan Başkan Kocaispir, “Sinanpaşa Yüreğir’de dönüşümün sembol mahallesidir. Çok yakında burada modern binaların yükseldiğine her birlikte şahit olacağız. Proje alanı yaklaşık 110 dönüm. 341 konut ve 28 işyeri için TOKİ Başkanlığı yüklenici firmaya bugün itibarıyla yer teslimini gerçekleştirdi. 500 gün içerisinde oradaki hak sahibi kardeşlerimiz Adana’nın en güzel, en modern konutlarında oturmaya başlayacaklar” diye konuştu

Yüreğir’in artık kabuğunu kırdığını, Adana’nın yükselen bir değeri olduğunu dile getiren Başkan Kocaispir, “Şehit Erkut Akbay Mahallemizde yaklaşık 104 dönümlük bir alanda büyük kentsel dönüşüm hamlesi başlamak üzere. 104 dönümlük alanda yüzlerce bina yıkıldı. Artık son aşamadayız. İhalesi yapıldı, ihaleyi alan firma belli oldu, yakın zamanda yer teslimi gerçekleştiriliyor. 863 bağımsız bölümünün inşaatı çok yakın bir zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın da katılımı ile temel atılarak başlayacak. Köprülü Mahallemizde imar planları ve imar planlarına uygun imar uygulaması bakanlığımız tarafından gerçekleştirildi. Biz de Yüreğir Belediyesi olarak bakanlığımıza yakın destek verdik. Oradaki hemşehrilerimizin haklarını, hukuklarını, mülkiyet haklarını koruyacak şekilde süreç son aşamaya geldi. Köprülü Mahallemizde yakın zamanda bakanlığımızın riyasetinde ve ada bazında kentsel dönüşüm başlıyor. Bu konular konuşması kolay ama eylem olarak yapması zor konulardı. Biz de naçizane göreve geldiğimiz günden itibaren yoğun bir çaba içerisinde olduk. Her biri yıllardır sürüncemede kalan bu konuların çözümü için açıkça talimat veren Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ve değerli ekibine, Adanalı Bakanlarımıza, milletvekillerimize, emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum” dedi.